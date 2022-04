Quarante-six (46) marchés de la Rahma ont ouvert dans les wilayas d’Oran, de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Aïn Temouchent et Mostaganem, à l’occasion du mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche de la direction régionale du commerce.

Le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations d’Oran, Seboughi Djillali a indiqué qu’il est prévu l’ouverture de 20 autres marchés, en collaboration avec les directions de wilaya et des collectivités locales, avec la participation d’agriculteurs et de producteurs pour vendre différents produits (légumes, fruits et autres denrées alimentaires) directement au public à des prix abordables, de même que des commerçants de gros qui exposent leurs marchandises à des prix de gros A signaler l’ouverture de 15 marchés de la Rahma au niveau de la wilaya d’Oran en attendant l’ouverture de 3 autres dans les jours prochains.

Dans la wilaya de Tlemcen, la direction du commerce et de la promotion des exportations, en collaboration avec les autorités locales, a ouvert 16 marchés similaires depuis le début du mois de Ramadhan, en attendant l’ouverture de 13 autres dans les prochains jours, tandis que la wilaya de Mostaganem a ouvert 8 marchés de la Rahma avec à la clef la programmation prochaine pour l’ouverture de 3 autres.

Les wilayas de Sidi Bel-Abbes et Aïn Témouchent ont ouvert 7 marchés .

L’ouverture d’un autre marché est prévue dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes en coordination avec différentes instances.