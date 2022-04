Le projet d’extension du barrage vert dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj cible 58.296 hectares répartis sur 11 communes, a-t-on appris mercredi auprès de la conservation des forêts.

Ce projet touchera, en premier lieu, les communes de la partie Sud-ouest de la wilaya dont El Ach, Taglait, Rabta et Bordj Ghedir, puis celles de la zone Sud dont Ghilassa, Ouled Brahem et Ras El Oued, tandis que des aires moins importantes seront ciblées dans les communes de l’Ouest de la wilaya, dont El Ksour, El Hamadia, Bendaoud et El M’hir, a précisé le chargé de communication de la conservation des forêts, Faïez Bendjedou.

Selon la même source, le plan des travaux proposé pour ce projet est un montage d’opérations de développement multisectoriels pour un investissement public global de plus de 7,9 milliards DA, partagés entre la Direction des services agricoles (plus de 5 milliards DA), le secteur des forêts (plus de 1,7 milliard DA), le Haut-commissariat pour le développement des steppes (plus de 139 millions DA) et la Direction des ressources en eau (plus de 196 millions DA).