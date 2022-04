Six (6) personnes ont été blessées dans une collision entre un camion et un véhicule de tourisme, survenu dans la commune de Hamma Bouziane (Nord de Constantine), a-t-on appris samedi auprès de la Direction de la protection civile (DPC).

L’accident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi sur la RN 79 reliant les wilayas de Constantine et Mila, plus exactement au lieu ''El Gantra El Kahla'' relevant de la dite commune, a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. L’accident a provoqué des blessures de divers degrés à six personnes, âgées entre 10 et 60 ans et dont la majorité présente des ''fractures assez graves'' au niveau de plusieurs parties du corps, selon la même source.