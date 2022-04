Les candidats libres du BEM (Brevet d'enseignement moyen) et du Baccalauréat peuvent retirer les convocations pour passer les épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) à partir du 17 avril sur les sites électroniques de l'Office national des examens et concours (ONEC), a indiqué, dimanche, un communiqué de l'Office. L'ONEC a invité "les candidats libres concernés par les épreuves d'EPS aux examens du BEM et du Baccalauréat, session 2022, à retirer leurs convocations sur ces deux sites-web du 17 avril au 7 mai prochain", a précisé la même source ajoutant que "les épreuves d'EPS se dérouleront du 8 au 19 mai".

Les candidats libres du BEM peuvent retirer leurs convocations sur le site-web: http://bem.onec.dz.

Les candidats du Baccalauréat concernés par l'EPS sont invités à retirer leurs convocations sur le site-web: http://bac.onec.dz, a conclu le communiqué.