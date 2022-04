L'USM Khenchela, vainqueur devant la JS Bordj Ménael (3-2), à l'occasion de la 25e journée de de Ligue 2 de football disputée samedi, a repris les commandes du groupe Centre-Est à la faveur de son adversaire du jour, alors que le MC El Bayadh et le CR Témouchent ont préservé leur place de leader du groupe Centre-Ouest après leurs victoires respectives, devant le RC Kouba (1-0) et le GC Mascara (2-1).

Le choc des leaders du groupe Centre-Est aura tenu toutes ses promesses avec cinq buts inscrits dans cette rencontre décisive pour l'accession en Ligue 1. L'USM Khenchela (54 pts) a su tirer son épingle du jeu en s'imposant sur le score de 3 à 2 et souffle la première place à la JS Bordj Ménael qui se retrouve deuxième avec 52 points.

Au coude à coude avec les Coquelicots de la JSBM depuis le début de saison, les joueurs de Khenchela semblent avoir pris une sérieuse option pour l'accession après cette victoire importante à cinq journées de la fin de saison.

Dans la lutte pour le maintien, la JSM Bejaia a décroché une précieuse victoire devant l'USM Annaba (2-0) mais re ste bloquée dans la zone de relégation aux côtes du MC Eulma vainqueur devant le MO Bejaia (1-0), du CR Bordj Bou Arréridj qui a battu la JSM Skikda et de l'IB Lakhdaria défait par le NRB Teleghma (7-1). Dans les autres rencontres du groupe Centre-Est, l'AS Aïn M'lila s'est imposée devant l'US Chaouia (3-1) alors que l'IRB Ouargla a battu le MO Constantine (1-0).

Dans le groupe Centre-Ouest, le MC El Bayadh et le CR Témouchent, vainqueurs respectivement devant le RC Kouba (1-0) et le GC Mascara (2-1), sont toujours co-leaders avec 56 points au compteur, alors que le RCK (3e- 52 pts) semble avoir raté le coche en cette fin de saison après avoir dominé les débats depuis le début du Championnat.

Le choc de la prochaine journée entre MC El Bayadh et le CR Témouchent sera un tournant décisif dans la course au titre, synonyme de montée en Ligue 1, et dont l'issue sera déterminante pour l'avenir des deux antagonistes, au coude à coude depuis l'entame de la saison. Dans la lutte pour le maintien, l'ASM Oran et l'USM El Harrach, vainqueurs en déplacement devant le MC Saida et le SKAF El Khemis sur le même score de 1 à 0 sont sortis de la zone de relégation, désormais occupée par le WA Boufarik battu par le CRB Aïn Ouessara (1-0), l'USM Bel Abbès et le SC Aïn Defla.