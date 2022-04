Le Conseil d'administration de la Confédération africaine de handball (CAHB), réuni vendredi en visio-conférence, a décidé de confier l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (seniors hommes) à l'Egypte, annonce l'instance continentale sur son site officiel.

Le Conseil a pris connaissance des candidatures de l'Angola et de l'Egypte pour organiser la CAN 2022 et celle de l'Egypte pour abriter la CAN-2024 et après examen des dossiers de candidatures, le Conseil a attribué l'organisation de la CAN-2022 à l'Egypte, sous réserve des résultats de la mission d'inspection des infrastructures hôtelières et sportives, précise la même source.

S'agissant de la CAN-2024, le Conseil, après avoir pris acte de la candidature unique de l'Egypte , a décidé de publier à nouveau l'appel à candidature afin de favoriser les candidatures d'autres fédérations membres.

Un délai maximum d'un mois, à compter de la date de publication, est imparti aux fédérations intéressées pour le dépôt de leur dossier de candidature, ajoute la CAHB.

La dernière édition de la CAN organisée par la Tunisie en janvier 2020 avait été remportée par l'Egypte vainqueur du pays hôte (27-23).