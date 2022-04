Des consultations et des interventions chirurgicales de la sphère ORL (Oto-rhino-laryngologie) seront réalisées à titre gracieux au profit de malades de la wilaya de Chlef, suite à une initiative de solidarité lancée par un médecin privé spécialiste en ORL à l'occasion du mois de Ramadhan.

Il s’agit de la deuxième initiative du genre lancée par Dr. Khaled Djilali Ayad, en coordination avec des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées, suite au succès de la première expérience de ce type, initiée durant le mois du Ramadhan 2021, qui a été bien accueillie par les habitants de Chlef et de Tissemsilt. La clinique d’Ouled Farès, spécialisée en ORL, reçoit depuis le lancement de cette initiative, au premier jour de Ramadhan, des malades de tout âges qui sont pris en charge par Dr. Ayad et son staff médical.

Les patients bénéficient à l’occasion de consultations gratuites. Des rendez-vous sont donnés à ceux nécessitant une intervention chirurgicale. Cette action de solidarité, s'est fixée pour objectif d'aider les patients de la wilaya et d’approfondir les liens de solidarité et de cohésion sociale, à travers la réalisation d’interventions gratuites de la sphère ORL, selon ses initiateurs. Ces interventions visent, notamment, à traiter les problèmes de caries dentaires, tympan perforé et de surdité. A cela s'ajoute la pose d'implants cochléaires, le traitement des tumeurs, de la granulomatose, de la déviation de la cloison nasale, du goitre (chez la femme notamment), et l'ablation des amygdales et des végétations adénoïdes chez les enfants âgés de deux ans et plus.

Interrogés par l’APS, de nombreux malades qui attendaient leur tour à la clinique spécialisée en ORL d’Ouled Farès, ont salué cette initiative qui leur permet "non seulement de se faire diagnostiquer, mais de bénéficier en plus d’une intervention chirurgicale gratuite".

Un malade, Hamza Abdi, souffrant d'une granulomatose, a souligné, à ce propos, que "ce type d’initiatives qui reflète la solidarité caractérisant la société algérienne, permet de soulager de nombreux malades".

Il a loué, à ce titre, le bon encadrement de cette opération et le suivi assuré au malade jusqu’à son rétablissement total.

Pour sa part, Mme Djamila, qui accompagnait son fils souffrant d'amygdalite, a relevé que l’affluence remarquable des malades est la "preuve du besoin de la société pour de telles initiatives de s olidarité, vu des frais élevés des interventions chirurgicales au niveau des cliniques privées et du manque accusé dans cette spécialité dans nombre d’établissements hospitaliers publics".

Plus de 60 interventions faites le premier jour du Ramadhan

Au premier jour de son lancement, l'équipe médicale en charge de cette action de solidarité a effectué par moins de 65 interventions chirurgicales au profit de malades de différents âges, au niveau d'une clinique privée de la commune de l’Oued Fodda.

Le Dr. Djilali Ayad a signalé que cette initiative est itinérante et qu'elle est abritée à chaque fois par une clinique ou un établissement hospitalier public, d'une région de la wilaya, afin de mieux se rapprocher des citoyens, soulignant la coordination et les facilitations assurées par différentes structures sanitaires publiques et privées pour la réussite de cette opération.

Il a également fait part de la programmation d’interventions gratuites, la mi Ramadhan, au niveau de l’hôpital Bordj Bounaâma de Tissemsilt, dans le but d’élargir cette initiative de solidarité aux wilayas voisines.

Le même praticien a rassuré les malades qui ne pourront pas subir leurs interventions chirurgicales pendant le Ramadhan, quant à la possibilité du prolongement de la durée de cette initiative de solidar ité au-delà de ce mois sacré, en vue, a-t-il dit, de " la prise en charge de tous les rendez-vous et de faire bénéficier le plus grand nombre de citoyens des prestations médicales assurées grâce à cette initiative".

Au titre de la première édition de cette initiative de solidarité organisée à l'occasion du Ramadhan 2021, de plus de 500 interventions chirurgicales de la sphère ORL ont été accomplies.