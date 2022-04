L'Association "Michaal Echahid" a organisé, mercredi à Alger, une conférence sur "La contribution des personnels de la santé à la Glorieuse Guerre de libération nationale", au cours de laquelle les participants ont mis en exergue les conditions difficiles ayant caractérisé le travail des moudjahidine, chargés à l'époque de fournir des prestations médicales.

Lors de cette conférence qui a été abritée par le Forum "El Moudjahid", Pr.

Mustapha Khiati a évoqué "la bonne organisation" du domaine de la santé pendant la Guerre de libération, soulignant à cet égard qu'en dépit des "difficultés" rencontrées à l'époque, notamment au regard du manque de moyens, les personnels médicaux ont pu effectuer des interventions chirurgicales complexes dans des grottes et des cachettes, avec des équipements médicaux très simples. Il a en outre indiqué que la grève des étudiants du 19 mai 1956 avait constitué un "saut qualitatif" en matière de soutien à la Révolution par de jeunes talents dans le domaine de la médecine, d'autant qu'un grand nombre d'étudiants en médecine, en Algérie et même e n France, ont préféré rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), dans le but de recouvrer la souveraineté nationale, et que des élèves du cycle secondaire se sont dirigés vers le domaine des soins infirmiers pour soutenir la Révolution. Dans le même sillage, M. Khiati a rappelé la contribution des médecins qui ont dispensé une formation au profit des jeunes filles en matière de soins infirmiers, et ce en appui à la Révolution, relevant à ce propos le rôle "pionnier" des femmes algériennes dans le domaine de la santé pendant cette Révolution. Pour sa part, la moudjahida Saliha Kaid a livré son témoignage sur les conditions de travail des infirmiers et les difficultés auxquelles se heurtaient les personnels médicaux à l'époque, appelant les jeunes à suivre l'exemple de la génération du 1er novembre 1954, qui a sacrifié sa vie pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

De son côté, le moudjahid Azzi Abdelmadjid a évoqué, dans son intervention, le soutien tunisien aux personnels médicaux lors de la Révolution de libération nationale, notamment en ce qui concerne la fourniture des médicaments et du matériel médical.