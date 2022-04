Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi à Alger, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Najla Al- Mangoush.

"Je suis très heureuse de ma rencontre avec le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont nous bénéficions toujours de sa longue expérience, de ses conseils et de sa clairvoyance politique", a déclaré Najla Al- Mangoush au terme de cette audience, ajoutant que sa visite en Algérie " intervenait en vue de soutenir les efforts du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) et parvenir à des élections justes et légitimes".

Elle a ajouté dans le même cadre que " le Président Tebboune a affirmé son engagement et l'engagement du Gouvernement de l'Algérie pays frère, en vue de soutenir les efforts de ce Gouvernement et parvenir prochainement à des élections juste avec l'aide de Dieu, étant la solution unique pour le peuple libyen, afin d'atteindre la stabilité".

La ministre libyenne des Affaires étrangères a également souligné que cette rencontre a abordé aussi plusieurs dossiers "qui intéressent" les deux pays frères , ainsi qu'"une discussion sur l'importance de la stabilité de la Libye, étant une stabilité pour la région et pour l'ensemble des pays arabes".

Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, AbdelazizKhellaf".