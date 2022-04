Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, RamtaneLamamra a reçu jeudi, à Alger la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Najla Al- Mangoush qui effectue une visite en Algérie, a indiqué un communiqué du MAE.

Les deux parties ont abordé, à l'occasion, "les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples frères, les voies et moyens de leur consolidation dans divers domaines, ainsi que l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation prévalant dans le monde arabe", a indiqué le communiqué.

La rencontre a également constitué "une opportunité de passer en revue les derniers développements sur la scène libyenne", a souligné le communiqué, indiquant que "M. Lamamra a réitéré le soutien constant de l'Algérie aux frères libyens dans leurs efforts pour préparer des élections justes et transparentes dans une atmosphère de réconciliation nationale afin de permettre au peuple libyen frère de choisir librement ses représentants".