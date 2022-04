Quelque 400 logements location-vente au titre du programme AADL 2 à Sig (Mascara), seront distribués le 5 juillet prochain, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a annoncé, jeudi, le wali, Abdelkhalek Sayouda.

En inspectant le chantier de réalisation de ce quota d’habitat situé au Plan d’occupation du sol (POS) de la partie-est de Sig, dans le cadre de sa visite à plusieurs projets de développement dans cinq communes, le wali a indiqué que les travaux de réalisation de ces logements enregistrent un taux d’avancement appréciable actuellement.

Par ailleurs, il a sommé les responsables de l’entreprise chargée du projet de 60 logements promotionnels au profit des affiliés de la sûreté de wilaya dans la ville de Zahanaw d'accélérer le rythme des travaux d’aménagement externe afin de programmer la distribution pour les prochaines semaines.

Il a annoncé aussi la mise en service du projet de dédoublement de la route nationale (RN 4) dans son tronçon reliant la localité de Sidi Daoud de la commune de Oggaz et le village de Zeghloul (commune de Zahan a) sur une distance de 12 kilomètres le 4 juillet prochain, à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance.

Le wali de Mascara a donné également le coup d’envoi des travaux de maintenance du chemin de wilaya (CW 26) sur 22,3 km passant par les douars de Anatrra, Ouled Ali Bouziane, Sidi Ali Cherif de la commune de Sig, le CW 7 entre la RN 6 et les communes de Bouhenni et Hacine sur une distance de 6,5 km.

Le wali a signalé, lors d'un point de presse animé en marge de cette visite, la réception dernièrement de plusieurs projets de désenclavement dans la wilaya.

L’ensemble des projets de développement inscrits à l’intitulé de l’exercice en cours ont été lancés et seront livrés la même année, a-t-on fait savoir.

A noter que la visite d'inspection du wali a porté également sur des projets de réalisation du premier tronçon de la rénovation du principal collecteur d’assainissement au village de Djenine Meskine, la réalisation de six classes et d'un bloc administratif à l’école primaire du même village, et la réhabilitation de la route d'accès au boulevard "Al-Thawra" entre la route nationale 13 et le carré des martyrs à Zahana.

Il s’est également enquis du projet de réhabilitation de la route reliant le CW 30 et le village "El Mekadid" dans la commune d'Oggaz sur une dis tance de 11 km, outre la mise en service du projet d’aménagement du chemin menant au douar "Belaouinet" dans la commune de Sig (2 km) et l'inspection du projet de réalisation de 130 logements promotionnels aidés dans la même collectivité locale.

Dans la commune d'Oggaz, le même responsable a suivi le rythme des travaux d'aménagement urbain du douar "Kelanza", ainsi que les travaux de réalisation de quatre classes d’extension du CEM "Guenaoui El Hadj" dans la même localité rurale.