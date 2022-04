Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a indiqué que son département était disposé à soutenir et accompagner le développement du secteur économique à travers des programmes pédagogiques et de formation répondant à ses besoins, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Recevant, au siège du ministère, une délégation du Conseil du renouveau de l'économie algérienne (CREA), conduite par Kamel Moula, président du conseil, et deux vice-présidents, FatoumAkacem et AbdelouahedKerrar, M. Benziane a présenté la vision stratégique du secteur en faveur du renforcement de l'ouverture des établissements universitaires et de recherche au secteur socio-économique et à l'environnement international.

Lors de la rencontre, le ministre a indiqué que "le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est disposé à soutenir et accompagner le développement du secteur économique, à travers la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique appliquée et l'élaboration de programmes pédagogiques et de formation répondant aux besoins du secteur socio-économique en termes de ressources humaines qualifiées".

M. Benziane a également évoqué "l'élaboration de textes réglementaires permettant aux étudiants et aux chercheurs d'effectuer des stages au sein des établissements économiques, et d'étudier les moyens de créer des entités de recherche conjointes pour mener à bien des projets de recherche et de développement dans nombre de secteurs économiques vitaux, particulièrement les domaines inscrits dans le plan d'action du gouvernement".

Un plan d'action, poursuit-il, qui s’articule autour de trois axes principaux, à savoir "la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la santé citoyenne, outre l’effort du gouvernement en faveur de la formation dans les domaines de la technologie et de la numérisation".

De son côté, M. Moula a exprimé sa "volonté d'établir un partenariat avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de conclure un accord-cadre de coopération afin de répondre aux besoins des établissements économiques affiliées au CREA".

Une telle démarche passe assurément, explique-t-il, par "le développement de la coopération dans la recherche scientifique en vue d'aplanir certains obstacles rencontrés par les entreprises économiques, tout en œuvrant à l'amélioration de leurs capacités et au renforcement de la compétitivité et de la qualité de production", a conclu le communiqué.