Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a pris part, jeudi soir, à la zaouïa Belkaidia El Hebria à Tixeraine (Alger) aux rencontres d'Ezzahra qui traitent de la Sirah (biographie) et des qualités d'Ahl El Bayt (famille et proches) du prophète Mohammed (QSSSL).

A cette occasion, le ministre a salué le rôle des mosquées en Algérie durant le mois béni du Ramadan, notamment à travers l'organisation de cercles de récitation du Coran, la prière de Tarawih et les rencontres d'invocation d'Allah et de réflexion, outre l'organisation de cours religieux après l'allègement du protocole sanitaire, suite à l'amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

M. Belmehdi a mis l'accent, en outre, sur la nécessité "de faire preuve de vigilance et de respecter les mesures préventives".

Pour le ministre, l'organisation des rencontres d'Ezzahra "vise à évoquer les qualités du prophète +QSSSL+ et ceux de ses proches et l'importance de les inculquer aux citoyens", précisant que ces rencontres portent sur des cours scientifiques et de réflexion".