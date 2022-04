Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé vendredi que "les instances compétentes ont ouvert une enquête par le biais du procureur de la République pour déterminer les causes de l’explosion de gaz dans une habitation familiale qui s’est effondrée, jeudi, à la cité 5 juillet au chef-lieu de wilaya, faisant, selon le dernier bilan, 10 morts et 17 blessés ".

"Les conclusions de l’enquête seront communiquées à l’opinion publique", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge des condoléances présentées au frère du propriétaire de la maison effondrée, au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, KaoutherKrikou.

"Chacun assumera ses responsabilités, qu’il soit responsable ou citoyen, pour éviter le renouvellement de ce genre d’incidents", a-t-il assuré.

M. Beldjoud a affirmé que "la délégation ministérielle est v enue aujourd’hui à Bordj Bou Arreridj pour présenter les condoléances au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et du Premier ministre, AïmeneBenabderrahmane, suite à ce drame qui a frappé l’Algérie toute entière en ce mois de Ramadhan", priant Dieu d’accorder sa miséricorde aux personnes décédées.

Il a, a propos de ce sinistre, ajouté que "les premières données indiquent la présence d’une fuite de gaz", soulignant que la maison qui s’est effondrée à "satisfait à toutes les normes légales dont le permis de construire et le certificat de conformité, de même que le réseau de gaz de la cité a été dernièrement renové".

Auparavant, les membres de la délégation ministérielle se sont enquis de la santé des deux blessés qui se trouvent sous surveillance médicale à l’hôpital Lakhdar Bouzidi de la ville de Bordj Bou Arreridj.

La délégation s’est également rendue sur les lieux de l'explosion pour constater les dégâts de ce tragique accident et écouté les préoccupations des citoyens qui habitent dans le voisinage de la maison effondrée, qui ont fait part de leurs "craintes de l’effondrement de leurs habitations suite aux dégâts occasionnés par la puissance explosion et de la nécessité d’exiger des comptes aux responsables de ce tragique incident".

M. Beldjoud a assuré, à ce titre, q u’"une enquête a été ouverte", affirmant que "les services techniques détermineront l’ampleur des dégâts subis par leurs maisons".

"L’Etat algérien n’abandonnera jamais ses citoyens et prendra en charge les sinistrés comme il l’a déjà fait dans des accidents analogues", a-t-il ajouté.

La délégation assistera par la suite à l'inhumation des victimes qui aura lieu vendredi après la prière d'El-Asr au cimetière Sidi-Betka.

Pour rappel, le bilan des victimes de cet accident s’est élevé à 10 morts, après qu’une nouvelle dépouille ait été retirée vendredi matin des décombres, en plus de 17 blessés.