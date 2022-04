Une délégation ministérielle mandatée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se rend vendredi à Bordj Bou Arreridj pour présenter les condoléances et assister à l'inhumation des victimes de l'explosion de gaz qui a causé jeudi l'effondrement d'une maison au centre-ville .

La délégation est composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, KaouterKrikou.

La délégation assistera à l'inhumation des victimes, qui aura lieu vendredi après la prière d'El-Asr au cimetière Sidi-Betka.

Elle se rendra également sur les lieux de l'explosion pour constater les dégâts provoqués par ce tragique incident qui a fait 10 morts, selon un dernier bilan de la Protection civile.

Le bilan de l'explosion de gaz, ayant causé jeudi l'effondrement d'une maison dans la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, s'est alourdit à 10 morts après l'extraction d'une nouvelle dépouille des décombres, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction locale de la Protection civile.

Le corps de la dixième victime a été retiré des décombres aux premières heures de la matinée de vendredi, a indiqué à l'APS le commandant Ali Dahmane Rabah, chargé de la communication au sein de cette direction.

Il a précisé que 17 personnes qui se trouvaient à proximité du lieu de l'explosion ont été blessées, dont 15 ont reçu les soins nécessaires et quitté l'hôpital, tandis que deux (2) demeurent sous surveillance médicale.

L'explosion qui a soufflé une habitation familiale de trois étages, suite à une fuite de gaz, a également causé des dégâts à plusieurs maisons limitrophes, a-t-on indiqué.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait adressé ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique incident et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.