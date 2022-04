Le bilan des victimes mortes dans l’explosion de gaz qui a causé, hier jeudi, l’effondrement d’une maison dans la cité 5 juillet au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, s’est alourdit à 10 personnes après l’extraction d’une nouvelle dépouille des décombres, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction locale de la Protection civile.

Le corps de la dixième victime a été retiré des décombres aux premières heures de la matinée de vendredi, a indiqué à l’APS le commandant Ali Dahmane Rabah, chargé de la communication de cette direction.

Il a précisé que sept (7) personnes sont mortes sur le coup et trois (3) autres ont rendu l’âme à l’hôpital Lakhdar Bouzidi de la ville de Bordj Bou Arreridj, ajoutant que 17 personnes qui se trouvaient dans les environs du lieu de l’explosion ont été blessées, dont 15 ont reçu les soins nécessaires et quitté l’hôpital, tandis que deux (2) demeurent sous surveillance médicale.

L'explosion qui a soufflé cette habitation familiale de trois étages, suite à une fuite de gaz, a également causé des dégâts à plusieurs maisons limitrophes, a-t-on indiqué.

Pour rappel, les autorités locales ont immédiatement installé une cellule de crise pour suivre la situation avec activation du plan d'intervention rapide, et à travers la mobilisation des moyens humains et matériels pour la prise en charge des victimes, leurs familles et la protection de leurs biens.