La sélection nationale A' de football affronte son homologue togolaise jeudi (22h00) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre du premier match de la double confrontation amicale entre ces deux équipes, en vue des prochaines échéances officielles dont le Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au 31 janvier.

En vue de ces deux matches face au Togo (jeudi et dimanche prochains à huis clos), la formation algérienne dirigée par le sélectionneur national, Madjid Bougherra, effectue ses derniers réglages au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) où elle a entamé, dimanche dernier, un regroupement qui durera jusqu'au 10 avril.

"Cette double confrontation face à l'équipe A' du Togo va nous permettre d'avoir à notre disposition deux équipes et on pourra alors voir à œuvre tout le monde.

Tous les joueurs seront concernés par ces deux matches et auront un temps de jeu", a indiqué Bougherra à la chaine TV de la Fédération algérienne de football.

"On a gagné du temps en organisant des stages avant la c oupe arabe (...) l'objectif de ce stage est de confirmer ce que je pense des joueurs, aussi bien les anciens que les nouveaux qui arrivent.

C'est une liste élargie pour tester un peu tout le monde, ce qu'ils peuvent apporter avec ce noyau déjà consolidé.

La porte reste ouverte pour tout joueur. De notre côté, nous mettons les joueurs sous concurrence", a-t-il dit notamment.

Le staff technique algérien devrait mettre à profit ce stage de préparation, le premier depuis le sacre en Coupe Arabe de la FIFA – Qatar 2021, ainsi que les deux matches amicaux face à l'équipe du Togo, pour procéder à une revue d’effectif et de constituer le noyau de joueurs avec lequel il va travailler d’ici l’événement continental de janvier 2023.

30 joueurs ont été convoqués par le coach national pour ce regroupement qui concerne les joueurs évoluant dans le championnat national.

Les trois joueurs du CR Belouizdad, Chamseddine Nessakh, Kheireddine Merzougui et Mohamed Islam Belkheir rejoindront le regroupement de la sélection au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, le vendredi 8 avril, soit au lendemain du match en retard que devra disputer leur club à Médéa face à l’OM en championnat de Ligue 1.

Le stage de Sidi-Moussa est le 6è regroupement de l'équipe algérienne A' depuis la nomination de Bougherra à la tête de la sélection, après ceux organisés en juin, août, et octobre, ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0), puis un stage à Doha, et un autre à Alger avec une victoire lors d'un match face au Bénin (3-1).

Un 5è regroupement a été effectué en novembre dernier à Dubai où l'équipe algérienne avait subi sa seule défaite (1-2) devant la Nouvelle Zélande.