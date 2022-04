Une casemate pour terroristes a été détruite lors d’une opération de ratissage menée à Tizi Ouzou par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont récupéré également une quantité d'armes et de munitions, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des opérations de qualité menées par les unités de l’Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste, et grâce à une exploitation efficiente des renseignements fournis par les terroristes capturés récemment à Skikda, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors d’une opération de ratissage à Tizi Ouzou, une casemate pour terroristes, et récupéré deux fusils mitrailleurs FMPK, un missile sol-air de type Strela-M2, deux lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2 et un fusil de chasse", précise le MDN.

Lors de cette opération, des détachements de l'ANP "ont récupéré également 23 bombes de confection artisanale, 4 roquettes RPG7-V, 9 charges propulsives pour lance-roquettes, un viseur pour RPG-7, une paire de jumelles, des outils de détonation, des charge urs de munitions, 2156 balles, ainsi que des effets vestimentaires, des vivres, des médicaments, des équipements électroniques et d’autres objets".

Selon la même source, "ces mêmes renseignements ont permis de déterrer la dépouille du dénommé Ghissi Abdelhakim, dit Salman qui avait rallié les groupes terroristes en 2005 avant d’être abattu en 2009".

"Ces résultats de qualité confirment l’efficacité des multiples opérations menées par les unités de l’Armée nationale populaire afin d’éradiquer le terrorisme dans toutes ses formes, de couper tout moyen de survie à ces criminels et de les traquer partout où ils se trouvent", ajoute la même source.