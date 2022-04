Plus de 670 logements seront réceptionnés dans la commune de Tighennif, relevant de la wilaya de Mascara, avant la fin du premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris mardi lors de l’inspection du wali de plusieurs projets de développement dans quatre communes.

Les travaux du quota d’habitat réparti en 500 logements publics locatifs et 174 autres promotionnels destinés aux éléments de la sûreté de wilaya, enregistrent un rythme avancé, en attendant la fin des travaux de raccordement aux différents réseaux de la voirie et des aménagements externes.

Ces quotas seront réceptionnés avant la fin du premier semestre en cours selon les explications données sur place.

Le wali, Abdelkhalek Sayouda, a demandé au promoteur immobilier privé chargé de la réalisation du lot de 30 logements LPA à accélérer les travaux du chantier afin de les livrer rapidement à leurs bénéficiaires.

Il a également annoncé que les localités rurales déshéritées de Zeguaiguia, Ouled Moussa, Kouadih et Menasria, relevant de la commune de Sidi Kada, ont bénéficié d’un projet de réalisation d’un réservoir d’eau de 260 m3 permettant d’assurer l’alimen tation régulière et quotidienne des populations en eau potable.

Lors de cette tournée, le wali a procédé au lancement des travaux de maintenance de deux chemins de wilaya, le CW 12 entre les communes de Khalouia et Tighennif et le CW 76 entre Matmor et Maoussa, sur une distance de 12 kms.

Les deux projets ont nécessité une enveloppe de plus de 86 millions DA, au titre du programme sectoriel de l’exercice en cours.

Dans la commune de Sehailia, le wali a procédé à la mise en service d’une cantine scolaire assurant 100 repas/jour au niveau de l’école primaire "Rahou Habib" du douar Ouled Ali.

Le chef de l’exécutif de wilaya a également porté sur l’inspection des travaux de maintenance du chemin reliant la commune de Sidi Kada et le CW12 sur une distance de 1,6 km.

Il s’est enquis des projets de réalisation d’un groupe scolaire du douar Alaïmia de Tighennif, un CEM de 800 places pédagogiques dans la même collectivité, où les deux établissements seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire.