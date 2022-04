Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, RamtaneLamamra et son homologue polonais, ZbigniewRau ont mis en avant mardi la nécessité de renforcer et d'élargir les relations bilatérales unissant les deux pays à divers domaines, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux ministres, précise le communiqué, se sont rencontrés en marge de la visite de la délégation du Groupe de contact arabe à Varsovie (Pologne), dirigée par RamtaneLamamra, en compagnie de ses homologues jordanien, soudanais, irakien et égyptien, ainsi que le Secrétaire général de la Ligue arabe, pour mener des concertations avec les parties au conflit et contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue "l'état des relations bilatérales unissant l'Algérie et la Pologne", soulignant la nécessité de les renforcer et élargir à divers domaines", ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, les deux ministres "ont convenu d'échanger des visites bilatérales et d'intensifier les contacts et les concertations autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Enfin, M. Lamamra a saisi cette occasion pour renouveler "les remerciements de l'Algérie à la Pologne pour les efforts déployés par les autorités de ce pays en vue de faciliter le rapatriement des ressortissants algériens d'Ukraine".