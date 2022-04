Les éléments de la section de recherches du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Souk Ahras ont démantelé un réseau criminel composé de sept (7) individus, spécialisé dans les fouilles et la vente de pièces de monnaie archéologiques, et récupéré 2.373 pièces antiques, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité. Les pièces archéologiques récupérées appartiennent aux périodes historiques numide, romaine et byzantine, a indiqué à l’APS la responsable de la cellule de communication de ce groupement, le lieutenant Nesrine Saïdi, qui a fait état également de la saisie au cours de l’opération d’un véhicule utilitaire et du matériel utilisé pour les fouilles. Après avoir reçu des informations faisant état de personnes activant au sein d’un réseau de pillage du patrimoine archéologique de la wilaya de Souk Ahras, il a été procédé en coordination avec les instances judiciaires à la mise sous surveillance des membres de ce réseau, a indiqué la même source, soulignant que ces derniers ont été interpellés à la sortie de M’daourouch et leur véhicule utilitaire fouillé, ce qui a permis de découvrir 2.373 pièces de monnaie et les outils utilisés pour les fouilles. Un procès-verbal d’audition des membres du réseau, âgés entre 30 et 44 ans, a été établi et les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes pour "constitution d’une association de malfaiteurs, vente et recel d’objets provenant de fouilles sans autorisation de l’autorité légalement compétente", a ajouté la même source.