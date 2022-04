Le procès en appel de l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, d'un de ses fils et d'anciens responsables dans la wilaya de Tipasa, dans une affaire de détournement de foncier agricole et de trafic d'influence, s'est poursuivi lundi à la Cour de Boumerdes.

Lors de son audition, Abdelghani Hamel a dit n'avoir exercé aucune pression sur les responsables dans la wilaya de Tipasa, lorsqu'il était en poste, pour faire bénéficier son fils Chafik d'un foncier à des fins d'investissement.

Concernant le foncier sollicité par son fils, il a précisé que "la demande s'est faite dans le cadre de l'investissement industriel et par des voies légales", ajoutant que le foncier en question "a été obtenu au titre du droit de concession, avant d'être annulé par le Tribunal administratif, alors qu'il n'était classé ni comme foncier agricole ni comme foncier touristique".

Interrogé à son tour, Chafik Hamel a dit "avoir présenté, fin 2011, une demande auprès des services de la wilaya concernée, en sa qualité de chef d'entreprise, pour pouvoir bénéficier d'un f oncier dans le cadre de l'investissement industriel", niant "avoir fait intervenir en sa faveur un quelconque responsable".

Salim DjaiDjai, ex-chef de la Sûreté de wilaya de Tipasa, a nié avoir usé de son influence auprès du wali de Tipasa ou de tout autre responsable en faveur de Chafik Hamel.

Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour "détournement de foncier agricole, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, trafic d'influence et incitation d'agents de l'Etat à user de leur influence en vue d'augmenter les prix et de modifier la qualité des matériaux et des services ou les délais de livraison".

D'anciens responsables dans la wilaya de Tipasa, notamment un ancien ministre des Finances (Hadji Baba Ammi), trois anciens walis (Mustapha Layadi, Moussa Ghelaï et Abdelkader Kadi), l'ex-chef de la Sûreté de wilaya, l'ancien directeur de l'industrie et l'ancien directeur des Domaines dans la wilaya, sont poursuivis dans cette affaire, plusieurs fois reportée.