Vingt (20) tonnes de volailles sont abattus quotidiennement par l'abattoir avicole de la commune de Hamadi Krouma (Sud de Skikda), relevant de la Société des abattoirs de l’Est de Skikda, a-t-on appris lundi de son directeur Kamel Saâd Azam. L’établissement dispose d’une capacité d’abattage de 2.000 poulets par heure, soit environ 12.000 poulets quotidiennement, en plus d’une capacité de découpe de 600 poulets par heure, a indiqué à l'APS le même responsable.

L’abattoir, qui produit aussi 500 kilos de foie de poulet, assure également la production de dérivés de poulet dont le cachir et exploite cinq chambres froides totalisant une capacité de stockage de 500 tonnes, a précisé M. Azam. "Cette production est en partie dirigée chaque jour vers des institutions nationales dont l’Armée nationale populaire, la Sûreté nationale et la Direction de la Protection civile de la wilaya de Constantine et des établissements de rééducation, tandis que le reste est écoulé au niveau de plusieurs points de vente", a-t-il ajouté. L’abattoir compte également cinq points de vente directe aux citoyens à Hamadi Krouma, au village de Boumaïza, la commune de Benazouz (Skikda), la région de Benboulaïd dans la commune d’Oued Seggane et Tadjenanet (wilaya de Mila) avec des prix à la portée des consommateurs, souvent inférieurs à ceux affichés dans les boucheries. A l’occasion du mois de Ramadhan, un nouveau point de vente a été ouvert par la Direction du commerce au niveau du marché de proximité et de solidarité du centre-ville de Skikda. Selon son directeur, l’abattoir de Hamadi Krouma est approvisionné en poulet par les unités d’élevage avicole de la Société des abattoirs de l’Est qui se trouvent dans la commune de Benazouz (Skikda), à Benboulaïd dans la commune d’Oued Seggane (Mila) et à El Kerma (Annaba). "Ces unités assurent l’élevage des poussins jusqu’à ce qu’ils deviennent des poulets dans un respect strict des normes sanitaires", a assuré le même responsable qui a indiqué qu’une demande a été introduite à l’inspection vétérinaire pour obtenir une autorisation d’abattage des poulets à l’âge de 45 jours, au lieu de 49 jours actuellement, afin d’augmenter davantage la production. Selon la même source, les prix de vente pratiqués par l’abattoir sont inférieurs à ceux pratiqués par les boucheries à raison de 350 DA/kg pour le poulet congelé, 290 DA/kg les cuisses, 450 DA/kg l’escalope et 260 DA/kg pour les ailes de poulet.