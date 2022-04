Vingt-neuf (29) décès supplémentaires et 1474 nouvelles contaminations par la Covid-19 ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures en Tunisie, soit un taux de positivité de 9,20%, rapporte mardi l'Agence de presse tunisienne TAP, citant un communiqué du ministère de la Santé.

La même source note, en outre, que "depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 1037358 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés dont 28425 décès et 1022000 rétablissements".

Par ailleurs, "63 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et privés", selon le communiqué du ministère.