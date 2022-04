Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé lundi avoir distribué de l'aide à 200 familles déplacées vivant dans l'est de la Libye. Selon le HCR, l'agence pour les réfugiés de l'ONU et son partenaire LibAid, l'Agence libyenne d'aide humanitaire, ont fourni ces biens aux quelque 950 réfugiés de Tawergha hébergés dans les camps d'Ejdabia, à 150 km au sud de Benghazi. "Avec cette dernière distribution, le HCR et LibAid ont achevé la distribution de l'aide hivernale dans l'est de la Libye, atteignant 1.146 familles libyennes déplacées", a indiqué le HCR dans un communiqué, précisant que les biens fournis comprennent des matelas, des couvertures, des vêtements d'hiver, des chaussures, des ustensiles de cuisine, des lampes solaires, des cartables et des radiateurs électriques.