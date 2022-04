Un comité de soutien à Omar Radi a condamné le transfèrement "arbitraire" du journaliste-militant marocain d'une prison à Casablanca vers une autre à Tiflet, exprimant des craintes sur sa santé du fait qu'il soit éloigné de l'hôpital où il est soigné pour ses maladies chroniques.

Dans un communiqué relayé lundi par des médias locaux, le Comité local de Casablanca pour la liberté d'Omar Radi, Souleiman Raissouni et tous les détenus d'opinion et de la liberté d'expression, a considéré ces "pratiques comme la continuité d'une série de restrictions systématiques imposées à Omar Radi depuis décembre 2019 et un châtiment pour ses parents, suite à leur lutte héroïque pour la liberté de leur fils". Le comité a averti que "le journaliste détenu souffrait d'une maladie chronique nécessitant un suivi médical attentif, ce qui était plus ou moins disponible du fait de sa proximité avec le centre hospitalier de Casablanca, où il était transféré chaque fois que son état de santé se détériorait.

Maintenant, ce transfert arbitraire à la prison de Tiflet constitue une menace p our sa santé". Et de poursuivre : "Les parents d'Omar vivent à Casablanca, près de la prison d'Okacha, où leur fils purgeait une peine résultant d'un jugement injuste, et aujourd'hui ils se trouvent soudain, au début du mois de jeûne, contraints de se déplacer vers Tiflet pour rendre visite à leur fils".

Aussi, le Comité de soutien a noté que l'affaire Radi est toujours pendante devant un tribunal de cassation, et donc son transfert constitue également "une violation du droit de son avocat à lui parler, vu que la plupart de ses avocats et coordinateur de la défense sont de Casablanca". La même source a souligné en outre que le même traitement a été réservé au journaliste Taoufik Bouachrine, qui a été aussi transféré d'une prison de Casablanca à une autre à Salé, "dans une pratique arbitraire et inhumaine qui approfondit sa souffrance et celle de sa famille". Le comité a exigé "le retour immédiat de Radi à la prison d'Okacha, avec la restitution de tous les documents qui lui ont été confisqués", tenant le régime marocain "pleinement responsable" de ce qui peut résulter de ce transfert sur sa santé. Enfin, le comité a fait part de son intention de contacter d'urgence toutes les parties concernées, l'administration pénitentiaire, le Conseil national des droits de l'homme et le représentant du ministère de tutelle pour revenir sur ce "pas dangereux". De son côté, la famille d'Omar Radi a qualifié ce transfert de "kidnapping", exprimant sa peur pour sa vie après son éloignement de l'hôpital où il suit son traitement.

Radi avait été arrêté après la publication d'un rapport d'Amnesty International affirmant que le téléphone du journaliste avait été piraté par les autorités marocaines via le logiciel d'espionnage sioniste Pegasus.

Dans un nouveau rapport publié la semaine dernière, l'ONG a dénoncé "la poursuite des restrictions" contre la liberté d'expression au Maroc, accusant les autorités d'exploiter l'état d'urgence sanitaire pour empêcher des manifestations pacifiques.