La consommation des ménages japonais a augmenté de 1,1% sur un an en février à prix constants, a annoncé mardi le gouvernement, une hausse inférieure aux attentes des économistes, et un repli significatif a par ailleurs été enregistré sur un mois. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg tablait en effet sur une hausse de 2,7% (estimation médiane). Comme en janvier, la croissance des dépenses des ménages en comparaison annuelle s'explique par un effet de base favorable lié au retour de restrictions sanitaires au Japon début 2021, lesquelles avaient plombé la consommation. Par ailleurs, la consommation des ménages a sévèrement baissé en février sur un mois (-2,8%), après déjà un repli de 1,2% en janvier, reflétant l'impact de la vague d'infections record au Covid-19 provoquée par le variant Omicron, qui a déferlé en début d'année dans l'archipel. Le scénario d'une contraction du PIB japonais au premier trimestre 2022 est de plus en plus probable au vu de la faiblesse persistante de la consommation des ménages. Celle-ci risque d'ailleurs de se prolonger, la flambée des prix de l'énergie et la c hute du yen par rapport au dollar depuis début mars risquant d'affecter durablement le pouvoir d'achat des consommateurs nippons.