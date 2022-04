Les travaux de réalisation du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest reliant Dréan (El Tarf) et les frontières tunisiennes s'achèveront durant le deuxième semestre de 2022, a fait savoir, lundi à Alger, le directeur général de l'Algérienne des autoroutes (ADA), Mohamed El Khaldi.

Intervenant sur les ondes de la radio algérienne (Chaine 1), M. El Khaldi afait état de la réalisation de 52 km du total du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest, relevant que 32 km devraient être réceptionnés au cours du deuxième semestre 2022 pour permettre une entrée en service du tronçon avant la fin de l'année.

Des pénétrantes sont également en cours de réalisation sur une distance totale de 741km, a-t-il ajouté. Parmi ces pénétrantes figure celle reliant Béjaia- Ahnif qui est entrée en service avec 68 Km réalisés. Vingt-deux (22) km sont en cours de réalisation dont le taux d'avancement s'élève à 80%, a précisé M. El Khaldi.

Le DG de l'ADA a rappelé également que le taux d'avancement des travaux de la route Jijel-Sétif ne dépasse pas les 45% en raison de certaines "entraves".

Vingt-deux centres de maintenance et d'exploitation réalisés

M. El Khaldi a, en outre, indiqué que l'ADA avait pris plusieurs mesures en vue d'assurer la sécurité de l'autoroute, à leur tête figure la réalisation de 22 centres d'entretien et l'exploitation, dont huit centres à l'Est, sept au Centre et sept dans l'Ouest.

Des agents spécialisés ont été également mobilisés pour l'entretien de l'autoroute et seront équipés en matériels développés, à l'instar de chasses-neige de production 100% nationale, ajoute le même responsable.

Quant au projet d'équipement de l'autoroute Est-Ouest en stations-service, en aires de repos et en différents systèmes de communication, de surveillance et de sécurité, le responsable a indiqué que le taux d'avancement des travaux des stations inscrites, s'élève à 72%, relevant que les travaux ont accusé un retard, les derniers temps, pour des raisons financières, " mais ils seront relancés ces jours-ci".

Concernant la réalisation de système de péage sur l'autoroute Est-Ouest, les travaux y afférents seront achevés au 2e trimestre de 2023.

Une fois les travaux achevés, il sera procédé, durant les six mois suivants, aux premiers essais en matière de paiement avec les usagers de la route, selon le DG qui a affirmé que le paiement peut se faire directement (cash) ou avec une carte bancaire ou au moyen du détecteur, en débitant directement le compte sans que l'utilisateur de la route ne s'arrête.