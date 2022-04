Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à préserver les constantes de l'unité de la Nation algérienne et son référent religieux fédérateur, a déclaré lundi son recteur, cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi .

Invité du Forum de la Radio algérienne, Cheikh Al Kacimi a déclaré que Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à préserver les constantes de l'unité de la Nation algérienne et son référent religieux fédérateur qui a constitué une auto-immunité pour le peuple algérien au cours des dernières décennies.

"Le référent religieux national a toujours été le rempart inexpugnable contre tous les facteurs de division et de discorde et face aux courants étrangers qui se nourrissent d'une mauvaise compréhension de la religion musulmane et de la Charia", a-t-il dit, appelant le peuple algérien à "faire front uni contre ces courants pour préserver les constantes de son unité et de sa cohésion".

Djamaâ El-Djazaïr a pour principal objectif de "faire face à tous ceux qui tentent de semer la division et la discorde et de creuser le fossé entre les enfants d'une même Nation", assurant que tous les moyens di sponibles seront mobilisés auprès de l'administration de la Mosquée, à l'instar du Centre culturel islamique, de la bibliothèque et de l'Ecole supérieure.

L'invité de la Radio a en outre évoqué "les Zaouias authentiques" qui, selon lui, "ont préservé la croyance et les valeurs spirituelles et nationales de l'Algérie, en étant des remparts qui protègent l'identité de la nation, notamment pendant la période coloniale, où tous les plans d'occidentalisation et de christianisation élaborés par la France ont avorté".

Il a en outre indiqué que les Zaouias, les mosquées et les différentes structures religieuses de l'Algérie "sont appelées à unir leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun, à savoir l'unité de la nation", ajoutant que cet appel "sera renouvelé à travers Djamaâ El-Djazaïr".

Par ailleurs, le Cheikh de la ZaouiaQasimya a évoqué le phénomène de l'islamophobie, précisant que Djamaâ El Djazaïr, "en tant qu'édifice religieux avec de grandes proportions civilisationnelle et scientifique", œuvrera pour "l'amélioration de l'image négative de l'Islam, donnée par les mauvaises pratiques d'un groupe extrémiste se réclamant de cette religion tolérante", ajoutant que "des recherches seront réalisées et publiées à traversDjamaâ El Djazaïr afin que notre pays retrouve son rayonnement scie ntifique et civilisationnel".

Entre autres activités de la mosquée, Cheikh Al-Qassimi a cité "l'organisation des rencontres et des conférences internationales sur le dialogue des civilisations, réunissant musulmans et non-musulmans, afin de parvenir à un dialogue fructueux fondé sur des bases solides".

S'agissant de l'ouverture de Djamaâ El-Djazaïr, l'invité de la Radio a fait état de "l'élaboration en cours des textes relatifs au fonctionnement des structures de cet édifice religieux", soulignant que "c'est le président de la République qui déterminera la date de son inauguration".