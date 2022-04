Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué, lundi, une visite de travail au stade de Douera au cours de laquelle il a donné des instructions pour l'acquisition des équipements nécessaires pour cette structure sportive à partir du marché national.

Lors de cette visite, M. Belaribi s'est enquis du rythme de réalisation et ordonné un suivi minutieux des plans d'architecture et de génie civil avec la levée de toutes les réserves entravant la réalisation, selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère.

Le ministre a également donné des instructions pour "l'élaboration d'un inventaire du matériel et équipements nécessaires pour la réalisation des travaux au niveau du stade afin d'assurer leur acquisition à partir du marché national et d'éviter l'importation".

Le ministre était accompagné lors de cette visite par le directeur général des équipements au ministère, le directeur des équipements publics de la wilaya d'Alger et le directeur général de l'Organisme national de contrôle technique et de la construction (CTC), ainsi que les représentants de la Société nationale de travaux publics (SNTP), et du bureau d'études, a savoir le Centre national de l'Ingénierie de construction et la société de réalisation.

La visite sera suivie par une réunion au niveau du siège du ministère consacrée "à la définition des responsabilités de chaque partie et de pallier tout retard", conclut le document.