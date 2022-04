La brigade de recherche et d'intervention de la Sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi est parvenue à mettre un terme aux activités d'un réseau criminel impliqué dans le trafic et la contrebande d'armes, a indiqué dimanche un communiqué de la cellule d’information et de communication de la DGSN.

Ce réseau est composé de quatre (4) individus impliqués dans des affaires de "port, transport, importation et commerce d’armes et de munitions de catégorie 4 sans autorisation" et de "contrebande d'armes", a fait savoir la même source.

Le même communiqué a précisé que l'opération s’est soldée par la récupération de 28 fusils semi-automatiques avec tous leurs accessoires, deux (2) fusils de chasse de calibre 12, en plus de 63 cartouches, un uniforme militaire et une somme d'argent en devises.

Les mis en cause qui activaient au sein de ce réseau de contrebande d'armes ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu le même document.