Les deux représentants algériens en Ligue des champions: le CR Belouizdad et l'ES Sétif connaîtront leurs prochains adversaires en quarts de finale mardi 5 mars à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine de football au Caire (Egypte) à partir de 14h00 (heures algériennes).

Le CRB et l'ESS ayant terminé la phase de poules second de leurs groupes respectifs auront la lourde tache d'affronter de grosses cylindrées africaines en quarts de finale.

Parmi les futures adversaires des deux représentants algériens: les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont été les meilleurs de ce tour. Avec cinq victoires et un match nul, ils terminent en tête du groupe A avec 16 points, devant Al Ahly (tenant du titre) avec 10 points.

Les Marocains du Raja Casablanca ont dominé le groupe B en terminant largement en tête avec 15 points, devant l'ES Sétif, 9 points.

De son côté, l'Espérance de Tunis a devancé le CR Belouizdad avec 14 points, contre 11 pour les Algériens.

Enfin, dans le groupe D, le Wydad Casablanca a été le plus fort. Il se classe pr emier avec 15 points devant les Angolais de Petro de Luanda, 11 points.

Les quarts de finale aller sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les matches retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.

Les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Casablanca (Maroc), ES Tunis (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc), CR Belouizdad (Algérie), ES Sétif (Algérie), Petro Luanda (Angola) et Al Ahly (Egypte).