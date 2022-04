Le stade "Ahmed-Zabana" d’Oran subira, dans les prochains jours, une dernière opération entrant dans le cadre de la réhabilitation de cette infrastructure en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) de l’été prochain dans la capitale de l’Ouest, a-t-on appris jeudi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Cette dernière opération de remise à niveau du stade en question concerne la réhabilitation des vestiaires au nombre de trois, a fait savoir à l’APS le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi. " A vrai dire, le fait que le MC Oran accueille dans ce stade ses adversaires en championnat de Ligue 1 de football nous a empêché jusque-là de lancer les travaux de réhabilitation des vestiaires, mais avec l’approche des JM, on doit les entamer dans les prochains jours", a-t-il indiqué.

Cette donne oblige désormais les "Hamraoua" de chercher un autre lieu de domiciliation en prévision de la suite du championnat qui ne sera clôturée qu’après dix autres journées de compétition. Le stade "Ahmed-Zabana", qui sera le théâtre d’une grande partie des rencontres du tournoi de football des JM, dont la finale, a déjà bénéficié de quelques opérations de rénovation ayant touché, entre autres, ses gradins.

Il a été également doté de portails électroniques au nombre de huit, rendant l’accès à cet équipement moderne et fluide, a indiqué le DJS d’Oran, rappelant au passage l’installation d’un écran géant d’une dimension de 44 m2. Par ailleurs, le même responsable a écarté l’idée de doter cet équipement d’une pelouse en gazon naturel à la place de celle actuelle en synthétique. Et pour cause, le stade ne dispose pas d’un terrain annexe pour accueillir les entrainements. "En l’absence d’un terrain réplique, on ne peut pas envisager la réalisation d’une pelouse en gazon naturel car elle ne tiendra certainement pas longtemps. Le stade a déjà connu la même expérience par le passé, mais en vain. C’est vraiment dommage, car il s’agit d’une infrastructure très importante au vu de son emplacement et sa capacité d’accueil importante (il peut accueillir jusqu’à 35.000 spectateurs)", a-t-il regretté.