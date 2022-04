Le comité d'organisation du tournoi de Futsal, de la presse nationale, prévu du 4 au 27 avril à la Coupole de l'office du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" (OCO), animera, lundi à 13h00, au centre de presse de l'Office, une rencontre sur l'événement sous l'égide de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué, dimanche, un communiqué du comité.

La rencontre à laquelle sont conviés les représentants des dix-huit (18) équipes de différents médias nationaux engagées au tournoi de Futsal, initié par l'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) au profit de la presse sportive nationale, pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année.

" Cette rencontre permettra au comité d'organisation de fournir aux présents des explications supplémentaires sur tout ce qui tourne au tour du tournoi (règlements, tenues, horaires..), et autres dispositions mis en place par les organisateurs tout au long de la compétition dont le coup d'envoi devrait être donné, en soirée par la rencontre du groupe A, opposant le détenteur du dernier titre, l'équipe Hayet Tv à celle du quotidien El Moudjahid (22h30), un match qui sera suivi par celui prévu entre Al Watania Tv et Horizons (23h30). L'équipe de l'APS (Algérie presse service) qui participe, traditionnellement à la compétition, est logée dans le groupe C, aux côtés des clubs, représentants, Ennahar online, Djzair Tube, Awrès et El Fedjr.

Le premier match de l'APS est programmé pour le 6 avril (22h30) et le mettra aux prises à Ennahar online.