Pas moins de 6.387ouvrages ont été mis à la disposition de la bibliothèque mobile qui vient de lancer ses activités éducatives et de loisirs à Constantine, dans le cadre de la promotion de la lecture au profit des enfants des zones d’ombre en particulier, a-t-on appris dimanche auprès de la bibliothèque principale de lecture publique "Mustapha Nettour", initiatrice de l'opération.

Il s’agit de livres scientifiques, culturels, éducatifs et de divertissement, sélectionnés en vue de permettre à un grand nombre d’amateurs de lecture d’élargir leurs connaissances à l’occasion des vacances scolaires de printemps, a déclaré à l'APS la directrice de la bibliothèque principale de lecture publique "Mustapha Nettour", Ouafia Derouaz.

Coïncidant aussi avec l’organisation du Salon international du livre d’Alger (SILA), l’initiative dont le coup d’envoi a été donné la fin de la dernière semaine depuis la commune d’Ibn Ziad (Nord-ouest de Constantine), vise à susciter le goût de la lecture dans différents domaines et disciplines scientifiques chez les jeunes, notamment ceux des zones rurales éloignées qui ne disposent pas de structures culturelles, a affirmé Mme Derouaz.

Cet événement culturel et artistique a été organisé en étroite collaboration avec les assemblées populaires communales (APC), a-t-elle ajouté.

La programmation de cette manifestation a pour objectif de revaloriser le livre et développer la personnalité des enfants, a indiqué de son côté à l’APS Djamel Souissi, ancien enseignant de français dans le cycle moyen qui a souligné la nécessité d’inculquer aux jeunes la culture de la lecture, les visites des bibliothèques et la documentation.

Faisant remarquer que l’initiative demeure également une opportunité pour les scolarisés de consulter les manuels pédagogiques en prévision de leurs examens, sans oublier la découverte et la lecture de romans et de contes, en arabe, en français et en anglais, la même source a souhaité que cette opération soit permanente et régulière dans le but de toucher la majorité des communes de la wilaya, à l’instar des zones rurales enclavées et reculées.

Il est à signaler que des activités ludiques permettant d’élargir les centres d’intérêt des enfants, des ateliers de dessin et de créativité artistique, des compétitions culturelles et scientifiques, des pièces théâtrales et des spectacles de clown présentés par des troupes locales, figurent en outre dan s le programme devant se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine en cours.