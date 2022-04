Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a présidé dimanche, une réunion par visioconférence avec les directeurs des transports de wilaya à travers le territoire national, dans le cadre de la coordination continue avec les services externes du ministère, a indiqué un communiqué de ce département ministériel.

Cette réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation du secteur dans les différentes wilayas de la République, particulièrement en ce qui concerne la coordination avec les autorités locales autour des projets structurels, la performance des établissements sectoriels, la prise en charge des préoccupations des opérateurs, des citoyens et des partenaires sociaux, ainsi que le niveau de performance des services externes du ministère.

Dans son allocution, le ministre a donné des "instructions fermes" à l'effet de coordonner et de coopérer, de manière constante, avec les walis concernant les différents dossiers sectoriels dans le cadre du mécanisme du Conseil exécutif de wilaya, d'intensifier le travail et le suivi sur le terrain e t d'œuvrer en collaboration avec les services de l'administration centrale.

M.Moundji a également instruit d'ouvrir les voies de dialogue avec le partenaire social, les différentes associations et instances sectorielles, de prendre en charge les préoccupations et les problèmes des citoyens, de s'enquérir des différents projets sectoriels en cours et à l'arrêt, d'examiner les voies de leur relance et de recourir à la numérisation pour faciliter les mesures administratives et les demandes des citoyens.