Le Parc national de Belezma de la wilaya de Batna a publié récemment un ouvrage en langue arabe sur les richesses naturelles dont regorge cette réserve protégée de 26.250 hectares.

Cet opuscule de 48 pages et de format moyen, illustré de photos en couleurs, a pour intitulé "Découvrons le Parc national de Belezma".

"L’objectif de cette publication est de présenter les ressources naturelles, culturelles et historiques de cette réserve naturelle, créée sur une partie des monts Belezma qui font partie du massif des Aurès, afin de protéger le majestueux et symbolique Cèdre de l’Atlas", a indiqué le directeur du parc Mohamed-Lamine Dehimi. Fruit des efforts des cadres du Parc, l’ouvrage apporte une vue d’ensemble sur la réserve dans un style qui invite les amoureux de la nature à découvrir la richesse de la faune, de la flore et des vestiges de cette aire naturelle en vue de la protéger et la valoriser, a relevé M. Dehimi.

Dans le préambule de cet ouvrage, Said Abderrahmani, ancien directeur du Parc de Belezma, a mis l’accent sur la riche biodiversité de cette réserve avec ses forêts, ses broussailles et ses escarpements roc heux ainsi que sa richesse culturelle et archéologique que ce soit à l’intérieur du parc ou aux alentours.

Le Parc de Belezma qui mène une politique de gestion tenant compte des préoccupations de la population locale a rejoint le 15 juin 2015 le réseau mondial de réserves de la biosphère.

Aussi, plusieurs autres opuscules thématiques dédiés notamment à sa cédraie, ses plantes médicinales, ses oiseaux et ses champignons ont ils été publiés durant les dernières années, a rappelé la même source.

Distant de sept (7) kilomètres de la ville de Batna, le Parc de Belezma chevauche huit communes de la wilaya, à savoir Batna, Seriana, Fesdis, Djerma, Oued El Ma, Merouana, Hidoussa et Oued Chaâba et possède l’une des plus importantes cédraies du pays, s’étendant sur une aire de 5.700 ha.