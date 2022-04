Le public oranais sera, à partir de ce mercredi, au rendez-vous avec des soirées artistiques et de l’inchad, organisées par l’Office national de la culture et information (ONCI), dans le cadre des soirées ramadanesques, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Après deux années d’éclipse en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, l’ONCI a élaboré un programme riche et varié comprenant quatorze soirées au niveau du cinéma "Maghreb", la plus grande salle de spectacles d’Oran, pour créer un atmosphère culturelle agréable animée par des figures artistiques nationales et contribuer à animer le mouvement culturel en ce mois sacré.

Ces veillées du Ramadan se poursuivront jusqu'au 28 avril et seront agrémentées par une pléiade d'artistes à l’image du chantre de la chanson kabyle Lounis Aït Menguellat, de Leïla Borsali, Lamia Aït Amara, Khalil Baba Ahmed, Zaki Merah, Salma Kouirat, Nasser Ghafour et d'autres figures du paysage artistique et musical national. Ces nuits du Ramadan seront également animées par un groupe d'associations musicales telles que "Dar El Fen", "Ibn Badja", "Fkirat", et "Nassim El Andalous".