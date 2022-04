Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu, samedi, la délégation de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) qui se trouve à N'Djamena (Tchad) dans le cadre de la 15e conférence internationale de la ligue, a indiqué dimanche un communiqué de la présidence tchadienne.

Cette rencontre a permis d'échanger les vues sur les questions liées aux pays du Sahel, particulièrement les aspects relatifs au renforcement de la paix, à travers la sensibilisation religieuse des hommes de religion au Sahel.

Composée du président de la Ligue, le tchadien Abkar Oular Madou et du Secrétaire général, l'algérien Bezzaz Lakhmissi, la délégation a présenté au président tchadien les principaux résultats de la conférence, affirmant leur soutien au Tchad pour faire aboutir avec succès la période de transition et le dialogue national inclusif.

Dans une déclaration au terme de la rencontre, le Secrétaire général de la Ligue, Bezzaz Lakhmissi a déclaré que "les hommes de religion ont un rôle majeur dans l'instauration de la paix", appelant à leur participation au dialogue prévu.

"La Li gue appuie les efforts consentis par les hautes autorités de transition au Tchad", a-t-il dit, ajoutant que la LOPIS œuvrent à renforcer la paix au Sahel et à affirmer le rôle de l'Islam dans la lutte contre l'extrémisme et la violence.

La 15e conférence internationale la Ligue s'est tenue mardi dernier à N'Djamena (Tchad), sous le slogan " Le rôle des imams et des prédicateurs dans le renforcement des principes du dialogue et de la réconciliation dans les Etats du Sahel", avec la participation de représentants des huit Etats membres, du président du Conseil Supérieur des affaires islamiques (CSAI) et du mufti de la République tchadienne, ainsi que de deux Conseillers du président tchadien.

Le président du Haut Conseil des Affaires islamiques de l'Etat du Tchad, Mohamed Khater Aïssa, avait remercié l'Algérie, "un phare de la liberté, ainsi que ses Oulémas de la Ligue qui ont partagé l'expérience pionnière de leur pays dans le domaine de la réconciliation nationale avec leurs frères tchadiens, qui s'apprêtent à organiser un dialogue national global pour la paix et l'instauration de l'Etat sur des bases solides".

Le Secrétaire général de la Ligue Lakhmissi Bezzaz, a présenté lors de la conférence un exposé sur les grandes lignes de l'expérience réussie de la Réconciliation nationale algérienne.