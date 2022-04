Kinshasa a déploré une "défaillance" dans le dispositif de son armée face aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de certaines localités dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté dimanche des médias.

Lors d’une réunion du conseil des ministres autour du président Félix Tshisekedi et du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a souligné "qu'une défaillance a été constatée dans les dispositifs de nos forces armées à la suite de cette offensive du M23 au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord-Kivu", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, en présentant le compte-rendu de la réunion gouvernementale.

Le commandement des opérations militaires dans la région a été relevé de ses fonctions, a ajouté le porte-parole.

Au total, 17 soldats ont été blessés et trois tués lors des combats entre rebelles et soldats lundi et mardi derniers dans des localités du territoire de Rutshuru proche de la frontière avec l’Ouganda.

Le M23 est une ancienne rébellion de Congolais tutsi.

Ce mouvement est accusé depuis octobre dernier d'attaquer des positions de l'armée.

Le mouvement avait pris le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu en 2012 avant d’être militairement défait en 2013 par l’armée appuyée par les Casques bleus de l’ONU.

Plus d’un millier d'éléments de M23 s'étaient retranchés au Rwanda et en Ouganda d’où ils revendiquent le respect des accords de Nairobi consacrant la réintégration dans la vie civile pour certains éléments et l’intégration dans l’armée pour d’autres.

Le M23 accuse Kinshasa de ne pas respecter ses engagements.