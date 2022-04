Une nouvelle formation politique nommée "le parti panafricain pour le salut (PPS)" a été créée au Burkina Faso, a annoncé son président Abdoulaye Mossé. "En tant que classe politique, nous devrons reproposer quelque chose d’autre aux Burkinabè. Et nous, PPS, pensons que ce qui manque c’est la réconciliation, c’est l’union des cœurs", a déclaré M. Mossé à l’occasion de l’assemblée générale constitutive du PPS. "Nous devons travailler à consolider l’action et à honorer les hommes et femmes qui ont posé les fondements de notre Nation. Cela passe évidemment par une lutte implacable contre les forces du mal qui nous imposent leur sale guerre mais aussi par une réconciliation sincère des fils et filles du Burkina Faso. C’est ce noble chemin qui est humblement emprunté par mes camarades et moi". "Le PPS milite pour un Burkina Faso plus juste, plus prospère et pour une Afrique unie en phase avec les exigences du moment", dit-t-il.