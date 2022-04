Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir le 20 avril prochain pour discuter du conflit au Sahara occidental, a indiqué le Royaume-Uni qui préside l'instance exécutive de l'ONU pour le mois en cours.

Lors de cette réunion, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, fera un exposé sur les conclusions de sa première tournée dans la région, en janvier dernier, et sur ses différentes rencontres avec les acteurs internationaux concernés par le conflit au Sahara occidental, selon des sources diplomatiques.

Ce rendez-vous sera également l'occasion pour le représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), le Russe Alexander Ivanko, de présenter un rapport sur la situation sur le terrain avec le développement des actions militaires entre les armées sahraouie et marocaine.

Le Conseil de sécurité avait adopté, le 30 octobre 2021, la résolution 2602 prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.

La MINUR SO a été créée par la résolution 690 du Conseil de sécurité en date du 29 avril 1991, suite à l’acceptation des propositions de règlement du conflit par le Maroc et le Front Polisario, le 30 août 1988.

Le 29 avril 2016, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2285, demandant aux parties de continuer de faire preuve de volonté politique afin d'engager des négociations plus résolues et plus axées sur le fond.

Dans son dernier rapport sur le Sahara occidental publié début octobre 2021, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'était dit "profondément préoccupé par la forte détérioration" de la situation dans ce territoire occupé par le Maroc, qualifiant la reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario de "revers majeur" pour les efforts visant à trouver une solution "pacifique, durable et mutuellement acceptable au conflit" sahraoui.