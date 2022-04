Chez les femmes enceintes souffrant d’épilepsie, l’allaitement serait conseillé. Cela abaisserait les risques liés à l’exposition du bébé in utero aux traitements contre l’épilepsie de la mère.

Chaque année en France, 5 000 bébés naissent de mamans souffrant d’ épilepsie . La grossesse chez ces femmes épileptiques n’est pas sans danger pour le bébé. Certains médicaments contre l’épilepsie peuvent augmenter le risque de malformations congénitales et de troubles autistiques chez l’enfant, comme l’a établi une étude norvégienne publiée dans Epilepsia en juillet dernier.

Des chercheurs du CHU de Bergen en Norvège publient de nouveau sur le sujet mais pour apporter cette fois-ci une nouvelle plus rassurante aux futures mamans. Dans la revue scientifique JAMA neurology, cette étude conclut qu’un allaitement d’un an pourrait limiter les risques liés à l'exposition du futur bébé aux médicaments antiépileptiques pendant la grossesse.

Les chercheurs se sont appuyés sur les données d’une cohorte norvégienne de mères et d’enfants nés entre 1999 et 2009. Les mères ont fourni des informations spécifiques concernant les évolutions motrices et sociales, le développement du langage et le comportement de leurs bébés à l’âge de 6 mois, 18 mois puis à 36 mois. Les mamans ont également indiqué si elles avaient allaité la première année suivant leur accouchement. Le cas des mamans épileptiques qui ont suivi un traitement, et potentiellement exposé leur enfant pendant la grossesse à ces médicaments, a été analysé. 223 bébés étaient concernés par cette exposition in utero.

Les résultats de l’étude soulignent que les enfants nés de mamans épileptiques et qui ont été allaités n’ont pas présenté de difficulté motrice que ce soit à l’âge de 6 mois, de 8 mois ou de 36 mois. Cela signifie que l’allaitement pourrait jouer un rôle protecteur contre les dangers liés au traitement de l’épilepsie. "Les femmes souffrant d'épilepsie devraient être encouragées à allaiter leurs enfants ", prône l’étude.

Dans plus de 90% des cas, la grossesse des femmes épileptiques se déroule sans complication pour le bébé. Les femmes épileptiques font néanmoins l’objet d’une surveillance étroite par leurs médecins. Il est conseillé dans la mesure du possible qu’elles consultent leur médecin trois mois avant la conception. Pendant la grossesse, des adaptations sont possibles à l’instar d’un ajustement du traitement ou du dosage médicamenteux afin de réduire les risques.