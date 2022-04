La toxine du venin de serpent corail serait impliquée dans les mêmes mécanismes que l'épilepsie ou la schizophrénie. L'étude de ce venin permettrait de mieux comprendre la maladie.

Une équipe de chercheurs vient de percer le mystère du venin du serpent corail, un reptile du Costa-Rica particulièrement venimeux. Une découverte qui risque d'avoir des répercussions sur la santé de l'homme car les chercheurs ont découvert que la toxine de ce venin était impliquée dans les mêmes mécanismes que l'épilepsie ou la schizophrénie.

"Ce que nous avons trouvé, c'est la première toxine animale connue (appelée MmTX), et de loin la plus puissante, qui cible les récepteurs GABA(A), les cellules nerveuses responsables de l'épilepsie", explique le Dr Frank Bosmans, un des co-auteurs de cette découverte. Chez les mammifères, les récepteurs GABA(A) sont très importants, car ils jouent un rôle indispensable dans la communication entre le cerveau et la moelle épinière. L'épilepsie, la schizophrénie et les douleurs chroniques sont trois pathologies causées par un dysfonctionnement de ces récepteurs. Le Dr Bosmans et son équipe envisagent donc d'utiliser le venin du serpent corail comme un outil, pour mieux comprendre comment fonctionnent les récepteurs et découvrir quel dysfonctionnement peut provoquer l'épilepsie ou la schizophrénie.

Ce n'est pas la première fois que des chercheurs utilisent le venin de serpent pour mettre au point des traitements. Récemment, les chercheurs français de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Nice ont découvert que le venin du mamba noir, l'un des serpents les plus dangereux d'Afrique, contenait des protéines antidouleur identiques à celles de la morphine. Cette découverte pourrait permettre la mise au point d'un nouvel antalgique ayant moins d'effets secondaires.