Des scientifiques de l'Inserm ont réussi à modéliser les crises d'épilepsie. Ils ont ainsi découvert qu'elles existent à l'état latent chez chacun de nous.

Entre 0,6% et 0,7% de la population française serait concerné par l'épilepsie. Pourtant, selon des chercheurs de l'Institut national de la santé ( Inserm ), "la crise d'épilepsie existe à l'état latent dans tous les cerveaux." L'équipe des docteurs Viktor Jirsa et Christophe Bernard a mis au point une modélisation mathématique de l'épilepsie, publiée par la revue Brain .

Dans l'étude, ils expliquent que les crises obéissent à des règles mathématiques très simples, malgré la diversité de ses formes allant de la perte de conscience à une contraction musculaire ténue ou une absence de juste quelques secondes.

Interviewé par le Figaro , Christophe Barnard explique le mécanisme des crises d'épilepsie grâce à une image très simple : "Le cerveau serait un paysage où se promène un personnage. Mais dans cette contrée se dressent des châteaux interdits: si l'on y pénètre, on fait une crise d'épilepsie."

Une forme d'activité primitive

Les châteaux sont entourés par des murailles, qui sont plus fragiles ou plus solides en fonction de l'âge. "Ces murailles sont aussi franchissables par le jeune adulte si un événement extrême (traumatisme crânien, électrochoc...) le catapulte au sein du château", dit-il. "La crise d'épilepsie est peut-être la forme d'activité la plus primitive que le cerveau peut générer."

L'épilepsie, maladie neurologique la plus courante après la migraine, est plutôt bien contrôlée aujourd'hui : la seule contrainte étant une prise de médicament quotidienne. Grâce au modèle mis au point par les chercheurs de l'Inserm, de nouveaux traitements, plus personnalisés, pourront être mis au point.