Le club algérien du CR Belouizdad s’est incliné face à son homologue tunisien de l'ES Tunis sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-2), en match comptant pour la 6e et dernière journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique, disputé samedi soir au stade de Radès à Tunis. Le CRB a ouvert le score dès la deuxième minute par l’international Houssem Eddine Mrizegue, avant que l’ES Tunis n’égalise par Amine Ben Hamida (13e) et prenne l’avantage quatre minutes plus tard par Anayo Iwuala.

Déjà qualifié au prochain tour, le CRB (11 pts) termine la phase de poules à la deuxième place du groupe C, derrière l’ES Tunis premier avec 14 points.

Dans l'autre match du groupe C, disputé vendredi, l'Etoile sportive du Sahel a battu le Jwaneng Galagy du Botswana (3-2).