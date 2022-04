Le comité d'organisation des Jeux olympique 2024à Paris a annoncé vendredi que trois épreuves débuteront le 24 juillet, soit deux jours avant la cérémonie d'ouverture. Il s'agit du football, du handball et du rugby à VII.

Sept sites, répartis à travers toute la France, ont été réquisitionnés pour abriter les matchs de football, alors que handball et le rugby à VII se dérouleront respectivement à Lille et au Stade de France. La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a validé vendredi le calendrier des prochaines olympiades, prévus dans deux ans, dans la capitale française.

Ces Jeux débuteront concrètement le 24 juillet, pour se terminer le 11 août, alors que le calendrier définitif sera dévoilé à la fin du premier semestre 2022. La cérémonie d'ouverture sur la Seine est prévue le 26 juillet et aucune épreuve n'est prévue cet après-midi-là, a précisé Paris-2024 dans un communiqué.

Outre le début des épreuves deux jours plus tôt, ce qui est habituel pour des JO d'été, quelques adaptations sont à noter. Par exemple, toutes les finales des épreuves de natation dans le ba ssin de l'Arena Paris La Défense à Nanterre, et celles d'athlétisme prévues au Stade de France, se dérouleront en soirée.

Pour éviter les doublons, les finales femmes et hommes hockey sur gazon, handball, beach-volley, volley, basket et water-polo seront réparties sur quatre jours, entre le jeudi 8 et le dimanche 11 août, "pour un véritable bouquet final", assure Paris-2024. La Place de la Concorde, transformée en parc urbain pour le skateboard ou le breaking par exemple, accueillera des épreuves "presque sans discontinuer" pendant toute la durée des JO, précise Paris-2024. Pour l'instant, seule la phase préliminaire des épreuves de basket n'a pas encore de lieu défini après l'abandon du Hall 6 du Parc des Expositions de Versailles. Les organisateurs sont à la recherche d'un nouveau site.