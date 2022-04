La première étape du recensement général de l’agriculture (RGA) a été achevée dans la wilaya de Ghardaïa choisie comme "wilaya pilote" a-t-on appris des responsables de la direction des services agricoles (DSA).

Lancée en mars 2021, cette opération ''test'' de recensement du patrimoine agricole et animalier vise à mettre en œuvre une application numérique du recensement selon une approche modulaire (version Soft), préconisée par l’Organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a souligné l’ingénieur en chef, chargé des statistiques et du suivi du recensement auprès de la DSA, Khaled Djebrit.

L'opération de collecte des données fiables et actualisées sur les structures agricoles a connu un répit imposé par la pandémie du coronavirus (Covid-19) durant l’année 2021, avant son achèvement la fin du mois de mars 2022, a indiqué M. Djebrit.

Le recensement agricole a été concrétisé suite au renforcement en moyen humain d’une vingtaine de recenseurs équipés de tablettes électroniques et de véhicules pour le déplacement afin d’accomplir ce vaste processus de collecte de données et statistiques fiables sur le secteur de l’agriculture, a-t-il ajoutéRecourant aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’utilisation de dispositifs de géo-référencement, y compris les systèmes de positionnement global (GPS) et les systèmes d’information géographique (SIG), ainsi que des tablettes et ordinateurs portables, les recenseurs ont toutefois rencontrés des difficultés pour collecter les informations notamment dans les anciennes palmeraies de la wilaya marquées par un morcellement accéléré de terrain suite à la répartition de l'héritage familier, a fait savoir M. Djebrit.

Parmi les difficultés rencontrées par les recenseurs figure aussi la rétention d’information et de données sur le patrimoine agricole par les propriétaires de crainte de l’imposition de la fiscalité, a-t-il signalé.

L'opération permettra, après analyse, la validation des résultats et la correction des erreurs avant sa généralisation au niveau national, a précisé M. Djebrit.

Le recensement général de l'agriculture est crucial pour les pouvoirs publics afin de mettre en œuvre une politique de développement agricole et rurale basée sur des données fiables et permet ainsi une meilleure connaissance du tissu agricole, le nombre et la taille des exploitations, l’utilisation des terres, les superficies cultivées, l’intensité des cultures, les installations d’irrigation, l’utilisation des intrants agricoles, le cheptel, ainsi que les données démographiques sur les agriculteurs et l’emploi, a fait savoir M. Djebrit.