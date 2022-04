Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a tenu une réunion de travail avec les directeurs et présidents des Instituts techniques et de la recherche scientifique relevant du secteur au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité d'associer ces établissements dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie sectorielle visant à augmenter la production et la productivité et à réduire les importations, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère.

Plusieurs questions liées essentiellement à la réorganisation de ces établissements scientifiques pour leur permettre de contribuer efficacement au développement du secteur et partant mieux relever les défis posés, ont été débattues lors de la réunion.

L'accent a également été mis sur l'importance de la dotation de ces Instituts "d'un nouveau système les habilitant à participer pleinement à l'application de la nouvelle stratégie sectorielle visant à augmenter la production et la productivité, à réduire les importations, à créer la richesse et les opportunités d'emploi", ajoute le communiqué.

Lesdits Instituts ont été appelés aussi, en tant qu'établissements techniques et scientifiques, "à adapter leur mode de travail et à adopter une vision économique dans leurs travaux de recherches et de développement", en focalisant toute leur attention sur "les défis" à relever dans le secteur agricole, à travers l'intensification de la recherche pratique et la relance de la banque de gènes pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les producteurs dans ce domaine, précise la même source.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations données récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune concernant l'association des Instituts de la recherche scientifique à la modernisation du secteur agricole, au développement de la production agricole et au renforcement de la sécurité alimentaire du pays, a souligné le ministère.