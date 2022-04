Le ministre des Transports, Abdallah Moundji et le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi ont coprésidé, samedi à Alger, une réunion technique consacrée à l'examen de la situation des ports de pêche, leur mode de gestion et perspectives de développement, indique un communiqué du ministère des Transports.

La réunion technique entre les deux ministres, tenue en présence de cadres des deux ministères, intervient "en application des orientations du Gouvernement visant à promouvoir et à développer l'activité de la pêche et à organiser cette filière", ajoute le communiqué.

"Cette rencontre technique a été consacrée à l'examen de la situation des ports de pêche, à leur mode de gestion et perspectives de développement, l'objectif étant de mieux répondre aux exigences des professionnels et aspirations des opérateurs économiques, en prévision de la réalisation des objectifs des autorités publiques consistant à valoriser les ports de pêche, à augmenter la production halieutique du pays, et à contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire".

A cet effet, M. Moundji a affirmé la disponibilité du secteur à travailler, dans le cadre d'un plan et d'une stratégie commune avec le secteur de la pêche, pour l'élaboration d'une feuille de route unifiée, en association avec tous les acteurs, en l'occurrence l'administration, les institutions publiques, les opérateurs économiques et professionnels et les partenaires sociaux.

Ladite feuille de route tient compte de tous les aspects juridiques et organisationnels encadrant l'ensemble des activités portuaires dans le but d'améliorer les conditions de travail, conclut le document.